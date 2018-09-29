Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, представители научной общественности подписались под некрологом в связи с кончиной известного физика, заслуженного деятеля науки, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, доктора физико-математических наук, профессора Фирудина Мамед Али оглу Гашимзаде.

«Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 28 сентября 2018 года на 83-м году жизни скончался известный физик, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Фирудин Мамед Али оглу Гашимзаде.

Фирудин Гашимзаде родился 7 декабря 1935 года в Баку. После окончания средней школы в 1952-1957 годах он получил высшее образование на физико-математическом факультете Азербайджанского государственного университета. В 1957 году, поступив в аспирантуру Института физики Национальной академии наук Азербайджана, продолжил образование в Ленинградском Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе Академии наук СССР.

Начав трудовую деятельность в 1961 году в качестве младшего научного сотрудника в Институте физики Академии наук Азербайджана, Фирудин Гашимзаде в 1963-1968 годах трудился здесь в должности старшего научного сотрудника, в 1968-1987 годах – заведующего лабораторией «Полупроводников», в 1987-1993 годах был руководителем отдела «Физики сильных анизотропных кристаллов». В 1993-1994 годах он работал в должности заместителя директора Института физики Академии наук Азербайджана, в 1994-2000 годах – директора института, а с 2001 года до конца жизни – старшего научного сотрудника.

Фирудин Гашимзаде в 1962 году защитил кандидатскую, в 1972 году – докторскую диссертации, в 1974 году получил научное звание профессора. В 1980 году он был избран членом-корреспондентом, а в 2001 году – действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Будучи одним из основателей в нашей республике научной школы в области теории полупроводников, академик Фирудин Гашимзаде своей плодотворной научной деятельностью внес весомый вклад в развитие современной физической науки. Исследования Фирудина Гашимзаде в области теории твердых веществ получили высокую оценку специалистов. Ученый создал теорию кинетических, оптических и магнитных свойств полупроводников и полуметаллов по типу Кейна, определил энергетический спектр электронов в квантовой системе малых размеров, выявил новый механизм образования отрицательного магнитосопротивления.

Результаты исследований академика Фирудина Гашимзаде нашли свое отражение в свыше 150 научных трудах и одной монографии, изданных в нашей стране и за ее пределами. Под руководством ученого в области физики были подготовлены 11 докторов наук, 22 докторов философии. Своими выступлениями на ряде престижных международных научных симпозиумов и конференций он достойно представлял азербайджанскую науку.

Педагогическая деятельность Фирудина Гашимзаде также заслужила одобрение. Прочитанные ученым за более чем 30 лет лекции по научным направлениям теоретической физики и теории твердых веществ в Бакинском государственном университете получили высокую оценку образовательной общественности.

Научная, научно-организационная и педагогическая деятельность академика Фирудина Гашимзаде высоко оценена со стороны государства. В 1986 году за цикл трудов «Оптическая спектроскопия антиферромагнитов» ученый был удостоен Государственной премии Азербайджанской Республики в области науки и техники, в 2015 году за заслуги в развитии азербайджанской науки – почетного звания «Заслуженный деятель науки».

Память об известном ученом, педагоге, научном организаторе и искреннем человеке Фирудине Мамед Али оглу Гашимзаде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!» — говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Новруз Мамедов, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Али Ахмедов, Фарах Алиева, Акиф Ализаде, Джейхун Байрамов, Ибрагим Гулиев, Расим Алигулиев, Назим Мамедов, Ариф Пашаев, Бахадур Тагиев, Джавад Абдинов, Чингиз Гаджар, Анвар Нахмедов, Тайяр Джафаров, Абель Магеррамов.

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