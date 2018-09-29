Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность. Об этом сообщает сербское агентство «Танюг». Приказ передан начальнику генштаба Армии Сербии.

Поводом к этому стали действия косовских полицейских на административной границе Сербии и автономного края Косово и Метохия. По информации сербского телеканала РТС, 60 сотрудников спецназа полиции Косова ROSU подошли к Газиводскому озеру, снабжающему водой ГЭС «Газиводе», и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. По информации МВД Сербии, действия ROSU сопровождались задержаниями «сербов, которые не совершили каких-либо преступлений».

По тревоге подняты и подразделения спецназа сербской полиции, рассказал РТС глава МВД Небойша Стефанович. Ситуация остается напряженной, но сообщений о новых инцидентов пока нет, отмечает РТС. Движение на подъезде к ГЭС не перекрывалось.

Директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич напрямую обвинил в этих действиях президента Косово Хашима Тачи. По его словам, косовские спецназовцы арестовали всех на дороге, ведущей к ГЭС «Газиводе», а затем задержали сербов, находившихся в Центре экологии и спорта. Джурич пообещал не оставить эти действия без ответа. По его словам, президент Сербии сейчас проводит совещания с начальником генштаба страны, отмечает РБК.

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