Среднемесячная температура в октябре будет близка к климатической норме, местами немного превысит ее

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, количество месячных осадков в основном будет близко к климатической норме, однако местами может немного превысить ее.

В первые дни первой декады ожидаются относительно стабильные погодные условия, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 16-18 градусов тепла (ночью 12-17, днем 19-24, в некоторые дни 26-29 градусов тепла), что близко к климатической норме или же немного превышает ее.

Количество месячных осадков будет близко к норме, а в некоторых местах немного превысит ее (норма 17-23 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 14-16 градусов тепла (ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла, в некоторые дни 26-31 градус тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 19-32 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабекском районах среднемесячная температура составит 9-12 градусов тепла (ночью 4-9, в некоторые дни 12, днем – 12-17, в некоторые дни 19-21 градус тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 34-48 мм).

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 13-15 градусов тепла (ночью 12-17 градусов тепла, днем — 19-24, в некоторые дни — 26-30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 30-61 мм), в некоторых местах чуть превысит ее.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шамаха-Сиязань-Шабран-Хызы-Губа-Гусар-Хачмазском районах среднемесячная температура воздуха составит 10-14 градусов тепла (ночью 8-13 градусов тепла, в горах — 0-5, днем — 14-19, в некоторые дни – 22-25 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 33-126 мм) или местами несколько превысит ее.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Гёйчай-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 15-17 градусов тепла (ночью 13-18, днем 19-24, в некоторые дни 25-30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 34-51 мм) или местами несколько превысит ее.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах среднемесячная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла (ночью 12-17 градусов тепла, в горах 3-8, днем — 20-25, в некоторые дни до 28 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 96-274 мм) или местами несколько превысит ее.

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