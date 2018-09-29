Россия уже начала поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«С-300 уже начали поступать в Сирию», — сказал глава российской дипломатии. По его словам, поставки начались «сразу после инцидента» с российским самолетом-разведчиком Ил-20 в Сирии.

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель возобновит поставки С-300 Дамаску. Этот процесс был заморожен в 2013 году по просьбе Израиля.

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