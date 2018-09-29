Житель швейцарского города Биль проведет в тюрьме два дня за неправильно выброшенный мусор. Об этом сообщает издание The Local.

В ноябре 2017 года 33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице не в тот день, когда его должны были забрать. К тому же, он выкинул отходы в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, одобренном местным советом.

Нарушителя вычислил сотрудник мусорной полиции и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков. Однако мужчина не оплатил штраф вовремя. За это его приговорили к двухдневному тюремному заключению. Неизвестно, когда именно он будет отбывать наказание. Полиция также не может сказать, где сейчас находится нарушитель.

Власти Биля утверждают, что в прошлом году штраф за неправильно выброшенный мусор выписали 209 жителям города. Еще 600 человек получили предупреждения.

Minval.az