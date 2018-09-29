В Индонезии на острове Сулавеси в результате землятресения и цунами погибли не менее 48 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Сотни человек, находившихся в момент цунами на пляже в городе Палу, числятся пропавшими без вести.

Цунами обрушилось на город Палу после землетрясения магнитудой 7,5. Сообщалось, что это произошло вскоре после того, как власти отменили предупреждение об опасности цунами. Власти утверждают, что волны пришли к берегу в момент действия предупреждения.

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