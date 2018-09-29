Для двух миллиардеров Силиконовой долины — основателя ​Facebook Марка Цукерберга и главы ​Tesla Inc. Илона Маска — 28 сентября оказался неудачным днем, пишет Bloomberg. За пятницу оба предпринимателя, по данным агентства, потеряли $2 млрд и $1,5 млрд, соответственно.

Состояние Маска, как напоминает Bloomberg, снизилось после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла в отношении него дело, заподозрив главу Tesla в том, что он ввел инвесторов в заблуждение.

Капитал Цукерберга 28 сентября, по данным агентства, сократился на $2 млрд после того, как Facebook Inc. рассказала, что на этой неделе обнаружила на своем сайте уязвимость, которая затронула почти 50 млн аккаунтов соцсети.

Minval.az