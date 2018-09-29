Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу отверг заявления премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о секретных складах материалов для разработок ядерного оружия близ Тегерана и назвал Израиль единственной страной в регионе, тайно разрабатывающей ядерное оружие.

«Никакое искусное шоу не поможет скрыть того, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой разработки ядерного оружия», — написал иранский министр в «Твиттере».

«Самое время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную ядерную программу для международных инспекторов», — добавил он.

Minval.az