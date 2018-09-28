Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала победу над Арменией на Всемирной шахматной Олимпиаде.

Как сообщает 1News, сегодня в Батуми проходят партии пятого тура. Мужская сборная, которая до этого одержала четыре победы, играла против Армении, и смогла одержать победу в принципиальной встрече.

На первой доске Шахрияр Мамедъяров черными обыграл Левона Ароняна, а на второй Теймур Раджабов белыми поставил мат Габриэлю Саркисяню. На третьей Аркадий Найдич черными проиграл Гранту Мелкуняну. А на четвертой Рауф Мамедов белыми сыграл вничью с Хайком Мартиросяном.

Таким образом, после 5 туров сборная набрала 10 очков и продолжает лидировать.

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