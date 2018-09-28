Согласно плану совместных мероприятий на 2018 год, подписанному между Министерством Обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, состоялась встреча в Военно-морских силах Азербайджана, сообщает МО АР.

В ходе встречи официальный представитель комитета выступил с расширенным докладом на тему «Радикальные религиозные течения и формы их проявления».

В заключение участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с этой темой, и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий.

Minval.az