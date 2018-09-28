Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил, что новейшая гарнитура под названием Oculus Quest будет выпущена в продажу по цене $399.

Новинка была представлена в рамках пятой по счету конференции Oculus Connect, а в продажу Oculus Quest поступит весной, сообшает TechCrunch.

По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, устройство стало идеальной системой для VR-погружения: гарнитура избавлена от проводов, оснащена контроллерами и улавливает каждое движение человека.

Oculus Quest представляет собой полностью самодостаточное устройство, которое не нуждается в подключении к ПК или смартфону. Вся необходимая для работы аппаратная составляющая заключена в корпус гарнитуры. Гарнитура будет поставляться с 50 играми, сделанными специально для устройства. Разрешение дисплеев составляет 1600×1440 пикселей. Емкость встроенного накопителя равна 64 ГБ.

Oculus Quest может отслеживать ваше местоположение без внешних датчиков благодаря четырем широкоугольным камерам на передней панели устройства. Контроллеры могут иметь немного иной внешний вид, чем те, которые поставляются с Rift, но оба они имеют одинаковое отображение кнопок, что означает, что разработчикам будет проще конвертировать на новый гаджет существующие компьютерные игры.

Движения головы пользователя распознаются благодаря системе Oculus Insight. В отличие от Oculus Go, новинка позволяет свободно передвигаться по комнате и улавливает движения головы в любом направлении.

Facebook подчеркивает, что это первая система VR с шестью степенями свободы, когда фигуры могут свободно двигаться и поворачиваться в различных направлениях в трехмерном пространстве.

Minval.az