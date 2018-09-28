Не стиранную 20 лет футболку известного французского футболиста Зинедина Зидана, в которой он забил два гола в финальном матче чемпионата мира 1998 года между Францией и Бразилией, выставили на аукцион в Париже, сообщает Риа-Новости.

По данным каталога аукционного дома Drouot, устроители 13 октября планируют выручить за лот от 20–40 тысяч евро.

— Футболка под номером 10 сборной Франции, которую носили в ходе финала ЧМ между Бразилией и Францией 12 июля 1998 года на Стад де Франс. Это одна из двух футболок, которую носил Зинедин Зидан в ходе того памятного и исторического для французского футбола вечера, — отмечается в описании.

Эту футболку размера XL Зидан надевал в первом тайме, когда забил два гола головой. Отмечается, что сам спортсмен подтвердил её подлинность.

Напомним, футбольная сборная Франции стала чемпионом мира в 1998 году. Повторить успех она смогла лишь 20 лет спустя в ходе ЧМ-2018 в РФ.

Зинедин Зидан — французский футболист алжирского происхождения, который играл за туринский «Ювентус» и мадридский «Реал», в составе сборной Франции стал чемпионом мира в 1998 году. В 2006 году закончил спортивную карьеру, после чего стал тренером.

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