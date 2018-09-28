Китайских чиновников попросили придерживаться строгих правил бережливости во время недельного фестиваля по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года). Соответствующее постановление выпустила Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД), передает lenta.ru.

Комиссия утверждает, что чиновники часто расходуют государственные средства на проведение банкетов, вручение подарков, а также используют служебные автомобили без получения официального разрешения и растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон.

«Эти праздники хорошо подходят для отдыха чиновников, но дисциплина в это время должна неукоснительно соблюдаться», — предупреждает ЦКПД. Она призвала госслужащих следовать «коду бережливости», в особенности бюджетных средств.

Издание уточняет, что с 2015 по 2017 годы за растрату бюджетных средств во время праздников было заведено 989 дел.

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