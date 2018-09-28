Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России в споре с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО 11-12 июля в Брюсселе, добавив, что он не может допустить, чтобы турецкие граждане мерзли.

«На саммите НАТО в Брюсселе Трамп сказал участникам: «Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег». О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии (Ангела) Меркель, которая сказала, что Германия получает (из России) 38% газа, и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета на пути в Германию, куда он отправился с государственным визитом, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

По его словам, США продолжают проводить одностороннюю санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок с мышлением «прав тот, кто сильнее». Президент Турции отметил, что его страна не будет присоединяться к санкциям США, вводимыми в одностороннем порядке.

«Смех в зале (на сессии Генассамблеи ООН), когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто показывает мнения участников», — добавил Эрдоган.

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