Министерство обороны Бельгии подаст судебную жалобу на компанию Google, поскольку она отказывается «размыть» критическую инфраструктуру бельгийской армии на картографическом сервисе Google Maps.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил представитель оборонного ведомства.

На картах Google четко видны базы бельгийских ВВС Кляйн-Брогель в провинции Лимбург и Флоренн в бельгийских Арденнах, атомные электростанции, а также нефтяные объекты в порту Антверпена.

Из соображений безопасности Минобороны Бельгии попросило Google размыть изображения военных объектов на своих картах. «Поскольку этого сделано не было, минобороны будет подавать судебную жалобу на Google»,- приводят в пятницу слова представителя министерства СМИ медиагруппы Sudpresse.

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