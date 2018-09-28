В пятницу в столице Таджикистана Душанбе состоялась встреча Совета глав государств СНГ в узком составе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.
В пятницу в столице Таджикистана Душанбе состоялась встреча Совета глав государств СНГ в узком составе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.
Дата: 2018/09/28 11:15
Раздел: Азербайджан
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