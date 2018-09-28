Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной, передает РИА Новости.

«Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной», — говорится в иске,поданном SEC в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

В комиссии считают, что заявления Маска привели к путанице и сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. На этом фоне акции Tesla упали на шесть процентов.

Сам Маск назвал обвинения необоснованными.

«Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», — заявил он в интервью CNBC.

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