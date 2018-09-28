В четверг, 26 сентября, глава израильского государства Биньямин Нетаньяху выступил перед участниками Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Свое выступление глава правительства Израиля начал с информации об еще одном секретном ядерном хранилище, расположенном в Тегеране, показав его фотографию и месторасположение на карте.

«Когда я выступал здесь три года назад, Израиль был одинок среди наций мира. Из почти 200 стран, заседающих в этом зале, только Израиль выступил против сделки с Ираном. Мы были против, поскольку она угрожала будущему Израилю, пролагала путь Ирану к ядерному оружию», – сказал Нетаньяху. Он напомнил, что в начале года израильская разведка похитила из Тегерана тысячи документов из секретного ядерного архива, доказывающих, что Иран продолжает работать над созданием ядерного оружие и пытается обмануть международное сообщество. Израиль поделился этими документами с частью европейских держав и МАГАТЭ.

Нетаньяху отметил, что с момента представления ядерного архива Ирана прошло несколько месяцев, однако МАГАТЭ не предприняло никаких мер, не провело инспекции на объектах, указанных в документах. В связи с этим, он принял решение предать гласности данные об еще одном ядерном объекте, расположенном прямо в столице Ирана.

Биньямин Нетаньяху объявил, что после публикации данных о «ядерном архиве», власти страны вывезли с объекта 15 кг радиоактивных веществ, которые были равномерно рассеяны по всему Тегерану.

Докладчик отметил, что на указанном объекте находятся радиоактивные материалы и оборудование, для вывоза которых может потребоваться 15 грузовых контейнеров емкостью в 20 тонн.

«Вы должны задаться вопросом: почему, собственно, у Тегерана имеется секретный ядерный архив и секретное ядерное хранилище? Почему они не были уничтожены после подписания сделки с мировыми державами? И я вам отвечу: Тегеран не отказался от создания собственного ядерного оружия», – сказал он.

Биньямин Нетаньяху обратился к главе МАГАТЭ с предложением провести проверку на указанном объекте до того, как власти Ирана его «зачистят». «Почему бы нам сейчас не провести в этом месте инспекцию?» – спросил Нетаньяху, и его слова были встречены аплодисментами.

Нетаньяху также обратился к властям Ирана с предупреждением: «Израиль знает, что вы делаете, и где вы это делаете. Израиль не позволит режиму, который угрожает ему уничтожением, заполучить в свои руки ядерное оружие. Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя от иранской агрессии. Мы будет противостоять ей в Сирии, Ливане, Ираке и далее везде, где это потребуется», – заявил глава еврейского государства.

Нетаньяху призвал участников Генассамблеи выйти из «ядерной сделки» и поддержать санкции в отношении Тегерана, которые доказали свою эффективность.

Докладчик говорил о том, что деньги, которые были заработаны иранским режимом в результате «ядерной сделки», не были использованы в интересах народа или для улучшения условий жизни в стране, они пошли на разработку новых видов вооружения, на поддержку террористических формирований. «И все это происходит на фоне слов о мире», – отметил Нетаньяху.

«Неправы те, кто говорил, что санкции укрепят единство народа с режимом. Иранцы выходят на улицы, они выступают против экспорта исламской революции, они призывают власти уйти из Сирии и сектора Газы… Вот что я хочу сказать присутствующим здесь лидерам, присоединяйтесь к США и поддержите санкции в отношении страны, которые ведет войну против нас и против всего мира. Поддержите иранский народ!» – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также говорил о сближении Израиля с арабскими странами региона. «Я хочу сделать важное признание, которое, возможно вас удивит. У «ядерной сделки» был один положительный эффект. В результате этого Израиль и многие арабские страны региона стали ближе, между ними установились добрососедские отношения. Еще несколько лет назад я не мог этого даже представить. И это дает надежду на установления мира с палестинцами», – сказал он.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа и постпреда США в ООН Никки Хейли за поддержку Израиля, а также за выход из международных организаций, генерировавших антиизраильские резолюции.

Отвечая на обвинения в расизме, которые прозвучали в выступлении Махмуда Аббаса, Нетаньяху заявил, что арабское население Израиля растет, и на этом фоне нелепо звучат обвинения в «этнических чистках».

Комментируя принятие закона «о национальном характере Израиля», Нетаньяху сказал: «Нас обвиняют в расизме за то, что наш язык был объявлен государственным языком, а государственным символом объявлена Звезда Давида. Но это смехотворно. В мире имеются около 50 стран, которые объявляют себя национальными государствами, несмотря на наличие этнических меньшинств. И приблизительно в ста странах, представители которых сегодня присутствуют в зале, лишь один язык признан государственным».

Нетаньяху также обратился к Махмуду Аббасу, призвав его отказаться от финансирования террористических организаций и прекратить платить террористам за убийство евреев.

Премьер Израиля потребовал от Генассамблеи ООН присоединиться к усилиям Израиля по освобождению из плена гражданских лиц и передачи для захоронения тел погибших солдат.

Minval.az