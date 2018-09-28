Конституционный суд Румынии опубликовал мотивационную часть решения, согласно которому однополые супружеские пары могут считаться «семьями» и проживать на территории страны, если один из супругов является гражданином ЕС.

Как передает «Лайф», отныне тот факт, что румынское внутреннее право не признаёт однополых браков, не является основанием для отказа в пребывании в стране. Теперь пара или один из супругов могут получить вид на жительство в том случае, если их брак был законно зарегистрирован на территории Евросоюза. При этом хотя бы один из супругов должен быть либо гражданином ЕС или Румынии, либо иметь право на въезд в страну.

Кроме того, согласно решению конституционного суда, теперь гомосексуальные пары и их отношения относятся к области «семейной жизни» наравне с гетеросексуальными парами.

Соответствующий иск был подан в суд в 2012 году гражданином Румынии Адрианом Команом, который заключил брак в Брюсселе с американцем Клейборном Робертом Хэмилтоном за два года до того. Пара хотела переехать в Румынию, однако власти не дали Хэмилтону вид на жительство.

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