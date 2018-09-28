В столице Ирака застрелили «Мисс Багдад-2015» Тару Фарес.

Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД Ирака.

По информации телеканала «Аль-Арабия», 30-летнюю модель убили 27 сентября в собственной спортивной машине. Две пули попали в голову, еще одна — в грудь.

Тара Фарес проживала в городе Эрбиль, столице Иракского Курдистана. Она прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.

В Instagram модели, на который подписаны более 2,6 миллиона человек, появилась посмертная публикация с черно-белой фотографией. «Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость», — говорится в записи под снимком.

Minval.az