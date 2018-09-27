Согласно Программе Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2018 год, мобильные учебные группы Командования объединенными силами Североатлантического альянса в Брунсуме и Объединенного центра анализа и исследований опыта, расположенного в Португалии, организовали в Баку учебные курсы на темы «Оценивание операций в НАТО» и «Анализ и изучение опытов в НАТО».

Как сообщает МО АР, в ходе проведения курсов представители НАТО проинформировав слушателей об оценивании операций в НАТО, теории оценивания и планирования операций, накопление опыта и оперативный план в Альянсе, накопление опыта во время операций, методы анализа, оценка в процессе изучения опыта и других тем, провели синдикаты.

Minval.az