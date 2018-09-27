Президент США Дональд Трамп 26 сентября заявил на пресс-конференции, что мировые лидеры во время его выступления в Генассамблее ООН смеялись не над ним, а вместе с ним. Об этом 27 сентября сообщает Politico.

По словам главы Белого дома, информацию о том, что его речь вызвала смех, распространяют «фейковые новости».

В ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября Трамп вызвал смех присутствующих, рассказывая о достижениях своего президентства. Трамп заявил, что его администрация добилась большего, чем администрация любого другого президента за всю историю США. Когда слова Трампа встретили смехом, он улыбнулся и сказал: «Такой реакции я не ожидал, но все в порядке».

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