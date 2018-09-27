Поклонники королевской семьи ранее высказывали опасения, что в 37 лет у герцогини могут возникнуть проблемы с рождением малыша, сообщают ИноСМИ.

Герцогиня Суссекская обратилась в специализированную клинику и заморозила яйцеклетки по совету королевы Елизаветы II. Как полагают западные СМИ, это сделано потому, что в королевской семье опасались: вдруг 37-летняя Маркл не сможет родить. Отмечается, что сделано это было до свадьбы.

— Меган была в шоке, когда её заставили пройти тест на плодовитость, но у неё не было другого выхода, — приводятся слова знакомых королевской семьи.

Как подчёркивается, медики доказали, что Маркл сможет иметь детей, и только тогда Елизавета II дала добро на брак внука. Официально данные об исследованиях не подтверждаются.

Minval.az