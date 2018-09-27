Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что притеснения венгров украинским государством не прекратятся, пока Украину возглавляет нынешний президент.

Об этом говорится на сайте МИД Венгрии, которое ссылается на сообщение государственного агентства MTI.

“Пока Украину возглавляет нынешний президент подстрекательство к ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низкая“, — цитирует министра агентство.

Сийярто выразил надежду на то, что ситуация может измениться после выборов в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

Minval.az