Пользователь Reddit с ником PropellerGuy рассказал, как его 7-летний сын с легкостью смог обойти защиту iOS 12, установленную на iPhone XS. Ребенок смог найти алгоритм взлома при помощи новой полезной функции, сообщает РИА-Новости.

В iOS 12 встроена функция «Экранное время», использующаяся для родительского контроля, ограничивая время работы любых приложений и игр. Естественно, отец использовал ее для ограничения своего чада чрезмерным времяпровождением за мобильным устройством.

Мальчик обошел защиту элементарным способом: как только выделенное время заканчивалось, ребенок удалял игру, переходил в App Store, восстанавливал ее из раздела «Покупки» и продолжал играть.

Инженеры Apple не предусмотрели защиту от столь очевидного трюка, хотя, казалось бы, они должны были протестировать различные способы обхода родительского контроля.

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