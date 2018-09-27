Американская администрация ждет от Израиля уступок Государству Палестина в связи с недавним решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это подчеркнул в среду на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп.

«Это очень крупная фишка. Израиль получил первую фишку, и она чрезвычайно крупная. В этом нет никаких сомнений», — заявил американский лидер, комментируя перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и перспективы возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке.

«Это также будет означать, что Израиль должен сделать нечто, идущее на пользу другой стороне [регионального конфликта]», — отметил руководитель вашингтонской администрации. «Сделки должны быть хороши для обеих сторон», — сказал президент США, отмечает ТАСС.

Он выразил полную уверенность, что палестинцы возобновят участие в мирных переговорах с израильтянами. «Абсолютно. 100%», — сказал Трамп, когда у него спросили, вернутся ли палестинцы, по его мнению, на переговоры с израильтянами.

Трамп также заявил, что считает принцип создания двух государств лучшим решением арабо-израильского конфликта, отмечает Reuters.

«Мне нравится решение с двумя государствами. Это то, что, по моему мнению, сработает лучше всего», — сказал Трамп. Он отметил, что хотел бы обнародовать план по установлению мира между Израилем и Палестиной в ближайшие два-три месяца. Трамп подчеркнул, что намерен добиться решения арабо-израильского конфликта до конца своего первого президентского срока (до 2021 года).

Нетаньяху в ответ заявил, что не удивлен позицией Трампа о двух государствах для достижения мира с палестинцами. По его словам, любое будущее палестинское государство должно быть демилитаризованным и должно признать Израиль как «государство еврейского народа».

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