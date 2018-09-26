Полковник ГРУ Анатолий Чепига, въехавший в Великобританию по паспорту на имя россиянина Руслана Боширова, которого британская прокуратура обвиняет в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможно, принимал участие в секретной спецоперации РФ на территории Украины. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Bellingcat и The Insider считают, что установили личность «Боширова», найдя его среди выпускников военных училищ, в которых в РФ готовят сотрудников военной разведки для операций за рубежом. После завершения расследования несколько источников Bellingcat подтвердили фактическую личность «Боширова».

Расследователи отметили, что президент РФ Владимир Путин заверял, что подозреваемые в отравлении Скрипаля – гражданские лица. При этом полковник Боширов-Чепига имеет награду «Герой Российской Федерации», которую по устоявшейся практике вручает лично президент. Поскольку только несколько офицеров в год удостаиваются этого звания, Путин должен быть лично знаком с полковником Чепигой.

Чепига родился в 1979 году в Амурской области. Учился в военном училище и с отличием окончил Дальневосточную военную командную академию в Благовещенске, в которой готовят офицеров спецназа.

Полковник служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ в Хабаровске, которая принимала участие во второй чеченской войне и, по данным Bellingcat, размещалась у украинской границы в конце 2014 года.

После 2003 года Чепига был переведен в Москву, где в 2010 году получил паспорт прикрытия на имя Руслана Боширова. Расследователи предполагают, что в этот период он окончил Военно-дипломатическую академию, известную как «Консерватория ГРУ» в Москве.

В Bellingcat обратили внимание, что в декабре 2014 года полковник Чепига получил высшую государственную награду России, «Звезду героя». Обычно награждение проходит публично, однако в случае «Боширова» указ был засекречен. Журналисты выяснили только то, что он получил награду «за проведение миротворческой миссии». По мнению расследователей, секретность и время награждения свидетельствуют о том, что он получил звание Героя за операцию в Украине, поскольку в 2014 году в Чечне не было никаких боев, а операция РФ в Сирии началась позже.

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