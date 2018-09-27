Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высокомерными заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу об инциденте в Солсбери.

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних, в рамках Совета Европы, о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Minval.az