26 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX 2018» Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом корпорации «Poly Technologies», которая входит в военно-промышленный комплекс Китая, Лю Цзяньминем, сообщает МО АР.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес в сфере военного и военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Minval.az