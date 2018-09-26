Сегодня на Национальной арене гимнастики в Баку прошел седьмой день чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает «Азериспорт», Ушанги Кокаури (+100 кг) одолел на старте Владислава Царпитского (Беларусь), а затем и Масьежа Сарначки (Польша), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он нанес поражение олимпийскому чемпиону Лукашу Крпалеку (Чехия), а в полуфинале Ушанги добился быстрой победы над Бехмуродом Олтибоевым (Узбекистан), выйдя в финал. В решающем поединке он уступил Гураму Тушишвили (Грузия), завоевав серебро.

Отметим, что за ходом поединков наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Minval.az