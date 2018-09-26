Проведённый анализ большинства продуктов, содержащих какао, помог учёным из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера обнаружить редкий витамин D2, способный не только повышать эффективность работы мозга, но и укреплять иммунитет, сообщает «Лайф» со ссылкой на EurekAlert.

Учёные считают, что накапливание витамина D2 происходит во время просушивания зёрен какао на солнце, где происходит трансформация витамина D в витамин D2. Однако исследователи отмечают, что содержание витамина не во всех продуктах одинаково.

Анализ показал, что масло какао и тёмный шоколад имеют большее количество витамина D2, чем белый шоколад. Отсутствие в организме витамина D2 приведёт к рахиту и остеопорозу, а также к риску заболевания респираторными инфекциями. В то же время поддержание витамина D2 на необходимом уровне сделает человека бодрее и выносливее, укрепит иммунитет и разгонит кровь.

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