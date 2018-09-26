Генеральная Ассамблея ООН перестала быть чем-то вроде недели высокой политической моды, однако отдельные сюжеты действа нет-не да привлекают внимание. Например, дебюты новых персон в большой политике.

Для армянского премьера Пашиняна, впервые приехавшего в Нью-Йорк в официальном качестве, подвернулся шанс заявить о себе в полный голос. Если он и смог завоевать внимание элитной аудитории, то исключительно беспросветной серостью. Будь он умнее и расторопнее, смог бы стать героем нарратива.

Сенсации не произошло ввиду отсутствия здравых реалистичных мыслей, что и предопределило провальный дебют. Вывод один – Пашинян яркий представитель элиты подворотни, и пределом его мечтаний является не инновационное мышление, а страсть к едено-перееденным «истинам».

Если по существу, то площадный премьер снова призвал Азербайджан к прямым переговорам с Ханкенди, прекрасно понимая, что выносит на суд давно отвергнутое. Так зачем же щеголять упрямством, если это вычерчивает линию на провал?!

Баку знает Пашиняна как облупленного, и причиной его повторяющегося лепета является страх перед переговорным процессом. Премьер осознает свою уязвимость перед базой аргументов Баку, и чтобы не сдаться, не потеряв лица, ссылается на отсутствие полномочий на ведение переговоров.

Получается замкнутый круг, когда армянский глава с трибуны Генассамблеи выражает пламенную признательность Генеральному секретарю ООН за его безусловную поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а параллельно торпедирует механизм разблокировки конфликта, одобренный тем же лидером ООН.

Есть в политике синдром глухоты, когда неподготовленный и неманевренный деятель идет напролом кондовым нравом. Классический пример наблюдается в исполнении Пашиняна, который жалуется на Азербайджан, будто бы, игнорирующий причастность ООН, ОБСЕ к политическому процессу. Выступая в роли провинциального жалобщика, он не осознает, что в хронике карабахского урегулирования не осталось никаких белых пятен, которые могли бы подыграть его демагогии. Стоит ли в таком случае искать зацепки для отмазки?

Щелочная риторика о том, как «Баку желает заполучить лишь территории, а не людей Карабаха», не выдерживает критики. Азербайджан по-прежнему рассматривает подневольных обитателей-армян Нагорного Карабаха в качестве своих граждан, превращенных в заложников сепаратистского плана.

Незачем пенять на несуществующий аргумент, если Армения сама избавилась от автохтонного азербайджанского населения ради «освобождения жизненного пространства». И в этом контексте реалии и исторические справки играют в пользу Азербайджана.

Если Армения и в самом деле предрасположена к конструктивизму в карабахском урегулировании, она должна разобраться в своих путаных мыслях. Резон для изменения отношения к переговорам есть, и он полностью относится к роли Еревана. Это важно для его же собственного спасения.

Отказ от военного решения актуализирует возобновление политических переговоров, ибо их отсутствие и открывает прямой путь к силовой эскалации. И что тут непонятно?!

Азербайджан твердо заявил, что Карабах был и будет частью его территории, и как же в таком случае предлагает поступать всевидящий Пашинян? Неужели Баку должен вести переговоры со своими гражданами из Нагорного Карабаха? Приемлемо ли это?

Ереван настроен вымолить сострадание и содействие сообщества, чтобы исключить вероятность новой военной эскалации в регионе. Это тот случай, когда тонущий сам может себе помочь. Армения усилиями своей администрации совершенно не ориентируется в лабиринтах проблемы, отсюда и все действия наобум.

Карабах, по мнению Пашиняна, «не должен быть частью Азербайджана, если никто не хочет допускать новый «геноцид армянского народа». Подумать только, об этом говорит политик, представляющий страну, осуществившую геноцид азербайджанцев в новейшей истории. Этот факт признает и мировое сообщество. Не случайно десять государств на законодательном уровне уже признали трагедию в Ходжалы, как акт геноцида.

Не говорят ли алогизмы армянского премьера о его позорной некомпетентности? Сдается, что именно так все и обстоит. Не мудрено, если первое лицо страны не видит разницы между рабочим кабинетом и площадью, безуспешно дублирует отвергнутые предложения, неустанно противоречит самому себе.

Наконец, не мешает Пашиняну уточнить хотя бы у членов своей команды, можно ли призывать к миру в Карабахе, параллельно отвергая четыре резолюции высшего органа ООН – Совета Безопасности, что требуют де-оккупации зоны конфликта?! Разумно ли подвергать принцип нерушимости границ, если ООН безоговорочно ставит на принцип территориальную целостности Азербайджанской Республики?!

Занятное же в том, что вольный разброс астральных мыслей взбалмошного политика нашел озвучку в святая святых – на Генассамблее ООН. Это наталкивает на мысль, что Армения угрожающе съезжает в плоскость психометрической невесомости, и, кажется, с этим трудно будет справиться.

Тофик Аббасов, обозреватель Minval.az

Minval.az