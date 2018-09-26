Турция продолжит импортировать газ из Ирана.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Reuters в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Турция и далее будет закупать газ в Иране, несмотря на санкции США против Тегерана.

Эрдоган также отметил, что Турция не намерена вести мирные переговоры с режимом Асада в Сирии. Президент сообщил, что начался вывод радикальных группировок из демилитаризованной зоны в Идлибе.

Глава государства коснулся и темы ареста в Турции американского пастора Эндрю Крейга Брансона.

Судьбу Брансона будут решать не политики, а судебная система Турции, подчеркнул Эрдоган.

Президент сообщил, что Брансона задержали в Турции по обвинению в связях с террористическими организациями, после чего он был арестован.

«Суд по делу американского пастора состоится 12 октября. Решение будет принимать суд, а не политики», — отметил Эрдоган.

По турецким законам президент не обладает правом помилования Брансона, сказал глава государства.

«В Турции независимая судебная система. Нужно дождаться решения суда», — сказал Эрдоган.

По его словам, суд по делу Брансона никак не связан с экономической ситуацией в Турции.

Президент также призвал не преувеличивать трудности, которые переживает экономика Турции.

«Турция своими усилиями способна преодолеть все трудности в кратчайшие сроки», — сказал Эрдоган.

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