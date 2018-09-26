Иран «чертовски дорого» заплатит, если не изменит свое поведение и не перестанет противодействовать Соединенным Штатам и их партнерам. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции лоббистской НКО «Объединение против ядерного Ирана» (United Against Nuclear Iran) в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Он возмутился тем, что иранские религиозные лидеры называют США «великим сатаной». «Я думаю, они воспримут меня всерьез, когда я заверю их сегодня: если вы будете противодействовать нам, нашим союзникам или нашим партнерам, если вы причините вред нашим гражданам, если вы продолжите лгать, хитрить и обманывать, то да, действительно, [вы] чертовски дорого заплатите», — сказал он.

«Соединенные Штаты не наивны. Нас не обмануть, не обхитрить, не запугать. Дни безнаказанности Тегерана и его пособников прошли. Кровавый режим и его сторонников ждут серьезные последствия, если они не изменят свое поведение», — предупредил помощник президента.

«Пусть мое сообщение сегодня будет ясным: Мы следим, и мы при придем за вами», — пригрозил Болтон, в прошлом занимавший должность постоянного представителя США при ООН. По его версии, «множество граждан Америки и Запада находятся в плену» у иранских властей. «Эта постыдная и варварская практика должна прекратиться, а Иран должен немедленно вернуть наших американцев и других невинных граждан», — подчеркнул Болтон.

Помощник президента в очередной раз назвал «худшим дипломатическим фиаско в американской истории» Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 году. «Он ничего не сделал для борьбы с дестабилизирующей деятельностью режима или с разработкой и поставками им [в страны региона] баллистических ракет. И самое худшее, сделка не справилась со своей основополагающей задачей: навсегда лишить Ирана путей к созданию ядерной бомбы», — считает он.

«У аятолл есть выбор. Мы указали путь к светлому и процветающему будущему для всего Ирана, достойного иранского народа, который долгое время страдал от тиранического правления режима», — сказал Болтон.

Minval.az