Всемирно известный гуру тибетского буддизма Согьял Ринпоче годами подвергал своих ближайших учеников сексуальному и физическому насилию. Год назад 71-летнему ламе предъявили обвинения, и ему пришлось покинуть пост главы международной организации. О результатах расследования его злоупотреблений, опубликованных 22 сентября, рассказал таблоид The Sun.

По словам его последователей, Ринпоче окружил себя молодыми девушками и называл их своими «дакини» (духи женского пола в буддийской традиции — прим. «Ленты.ру»), подвергал их различным унижениям, в том числе — заставлял помогать ему в туалете. Одна из учениц гуру рассказала The Sun, что его ближний круг считал священным что угодно, связанное с ним. «Он любил проводить рабочие собрания, сидя на унитазе с открытой дверью. Он также пережевывал еду и с помощью поцелуя делился ею с девушками», — рассказала она.

Сагьял Ринпоче получил известность благодаря изданной в 1992 году «Тибетской книге жизни и практики умирания». Книга стала бестселлером, многократно переиздавалась и была переведена более чем на 30 языков. Он также основал Ригпа — международную сеть буддийских центров и общин со 130 ячейками в 30 странах мира.

По словам его последователей, чем влиятельней становился гуру, тем больше его увлекали деньги, власть и секс. Как сказала изданию журналистка Мэри Финниган, долгое время сотрудничавшая с Ринпоче, у него был «зверский сексуальный аппетит», и он не останавливался, пока не заполучил «настоящий гарем из девушек, которых он использовал для секса». Помимо прочего, Ринпоче периодически сильно бил своих учеников, а те терпели это, считая частью обучения.

Буддийский учитель не сторонился и простых плотских радостей: ученики заявляли, что с приходом богатства он стал ценителем кубинских сигар, дорогого коньяка и виски.

В 1994 году одна американка уже сообщала о сексуальном насилии со стороны Ринпоче, однако дело удалось решить в досудебном порядке. В 2008 году он участвовал в открытии крупнейшего в Европе буддийского храма во Франции — вместе с Далай-Ламой, лидером тибетских буддистов, и Карлой Бруни-Саркози, тогдашней французской первой леди.

Гуру оставался неприкасаемым до июля 2017 года, когда восемь его ближайших учеников выложили в сеть письмо, осуждающее его отношения с молодыми девушками. После его публикации многие жертвы духовника стали рассказывать о насилии с его стороны. Далай-Лама объявил ему опалу, и Ринпоче ушел с поста главы своей организации.

Высшие чины Ригпа заказали расследование его деяний у независимой юридической фирмы Lewis Silkin. 22 сентября 2018 года фирма выпустила отчет, где подтверждаются случаи серьезного физического, сексуального и эмоционального насилия со стороны ламы, а также то, что некоторые члены организации знали о его поведении, но не предпринимали попыток ему помешать.

Ринпоче, в данный момент лечащийся от рака толстой кишки, написал юридической компании письмо, где объяснил, что все его действия были направлены на «пробуждение истинной природы учеников». Он, однако, признал, что обучение могло быть «неправильно понято» и «иметь результат, отличный от желаемого», и извинился перед всеми, кому доставил неудобство.

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