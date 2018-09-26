Турция приняла 4 миллиона беженцев, направив на эти цели 32 миллиарда долларов, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, передаёт РИА Новости.

«Турция приняла 4 миллиона беженцев, это беспрецедентно в глобальном масштабе, мы направили на оказание помощи беженцам 32 миллиарда долларов. Отправляем гуманитарную помощь в сирийские регионы Джараблус, Африн, Идлиб. ЕС объявил о выделении нам помощи в объеме 3 миллиардов (евро), но финансирование проводится в зависимости от проектов. Мы же оказываем помощь беженцам без всяких условий. Надеемся, что ЕС окажет помощь Турции», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция находится на первом месте в мире по оказанию гуманитарной помощи, в том время как по объему ВВП занимает лишь 17-е.

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