– То, что Эрдоган покинул зал заседания во время выступления Трампа, — это неправда, – написал журналист в своем Twitter. – Он просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, поскольку его выступление было по очереди следующим.
Дата: 2018/09/25 21:59
Раздел: Мир
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