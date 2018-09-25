Корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah Рагип Сойлу, находящийся в Нью-Йорке, опроверг информацию о нежелании Реджепа Эрдогана слушать выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН. В частности, в западной прессе появились публикации о том, что турецкий лидер покинул заседание, когда его американский коллега вышел на трибуну.

– То, что Эрдоган покинул зал заседания во время выступления Трампа, — это неправда, – написал журналист в своем Twitter. – Он просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, поскольку его выступление было по очереди следующим.

Minval.az