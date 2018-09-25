Участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН рассмеялись в начале выступления президента США Дональда Трампа, передает TIME

Зал рассмеялся после того, как Трамп рассказал об изменении ситуации в США, которое произошло за время его лидерства. В числе прочего, Трамп сказал, что менее, чем за два года смог достичь больше, нежели все его предшественники за тот же срок.

Президент отметил, что не ожидал такой реакции, но назвал ее «нормальной», после чего продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

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