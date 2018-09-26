Китайские ученые разработали и построили квантовый радар, способный обнаруживать воздушные цели на дальних расстояниях. Об этом сообщает издание China Daily News со ссылкой на интервью с Сунь Цзюнем, главой научно-исследовательской лаборатории, осуществлявшей разработку технологии.

Радар, разработанный Нанкинским университетом, способен обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии более 100 км. По сравнению с предыдущими поколениями аналогичной техники он обладает большей точностью и способен отслеживать объекты, созданные по технологии «стелс».

«Характеристики квантового радиолокатора включают в себя высокую надежность, точность и работоспособность в сложных условиях. Также он обладает высокой мобильностью, которая позволяет обеспечить его установку на различных видах носителей», — сообщил Сунь Цзюнь. Также он отметил, что квантовый радар способен более успешно противостоять контрмерам противника.

Традиционные радары основаны на принципе отражения электромагнитных волн от потенциальных целей. Это делает их восприимчивыми к помехам. Кроме того, применение комплекса технологий «стелс» помогает добиться снижения заметности целей в различных диапазонах электромагнитного спектра — этому способствуют радиопоглощающие материалы и специальные геометрические формы.

В свою очередь принцип действия квантового радара основан на излучении субатомных частиц, отмечает издание. Таким образом, они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать объекты, изготовленные с применением технологий малой заметности.

Minval.az