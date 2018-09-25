Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев прокомментировал изданию «Азериспорт» высказывания российского комментатора Василия Уткина, который заявил, что решение Рамиля Шейдева играть за Азербайджан было идиотским.

«А что, Рамиль Шейдаев был великим футболистом в «Зените»? Я уважаю этого комментатора, но он должен понять, что высказывания в подобном роде очень некорректны по отношению к Азербайджану. Высказывание очень идиотское. Такие замечания в наш адрес делать не надо. О российском футболе я могу высказаться похлеще.

Шейдаев – хороший футболист с хорошими данными, но он пока просто не может найти себя. Выбрав Азербайджан, он сделал правильное и мудрое решение. Этот шаг еще будет оправдан», — заявил Туаев.

Minval.az