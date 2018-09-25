Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по скорой встрече военных делегаций двух стран, чтобы обсудить механизм по предотвращению конфликтов, сообщает во вторник газета «Таймс оф Исраэл».

«Нетаньяху сказал, что он и Путин договорились, что российские и израильские военные высокопоставленные лица в скором времени встретятся, чтобы обсудить продолжение работы механизма по предотвращению конфликтов», — сообщает газета.

Такое заявление, пишет газета, израильский премьер сделал, отправляясь из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Б.Нетаньяху, говоря с журналистами, подчеркнул, что Израиль продолжит противодействовать военному укреплению Ирана в Сирии.

«Мы продолжим действовать против военного укрепления Ирана в Сирии, и мы продолжим координацию между Армией обороны Израиля и российскими военными», — сказал Б.Нетаньяху.

«Мы сделаем все что необходимо, чтобы защитить безопасность Израиля», — подчеркнул премьер.

Также Б.Нетаньяху рассказал журналистам, что он дважды говорил с президентом России и выражал свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных из-за инцидента с самолетом Ил-20.

Minval.az