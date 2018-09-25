Президент Турции Реджеп Эрдоган вышел из зала заседания Генассамблеи ООН после начала выступления его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает The Star.
Президент Турции Реджеп Эрдоган вышел из зала заседания Генассамблеи ООН после начала выступления его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает The Star.
Дата: 2018/09/25 19:14
Раздел: Мир
Просмотров:
675
На встрече обсуждались региональные и международные вопросы
Участники заседания 73-й Генеральной ассамблеи ООН рассмеялись в начале выступления президента США Дональда Трампа, передает TIME Зал рассмеялся после
По его словам, мир уже не тот, каким он был после Второй мировой войны
Канадские ветеринары с помощью 3D-принтера создали новый титановый череп для таксы, пострадавшей от опухоли мозга.
В итальянской Флоренции 15 роскошных отелей адаптировались под потребности туристов, исповедующих ислам, и ввели номера для многоженцев.
Миллиардер Роман Абрамович рассматривает возможность продажи «Челси» на фоне проблем с британской визой и возможных последствий американских
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет планов встретиться с иранским президентом Хасаном Роухани, но допустил такую
Администрация США по итогам собственного расследования пришла к выводу, что вооруженные силы Мьянмы вели скоординированную кампанию против
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы, Великобритания, Китай и Россия создадут финансовый механизм