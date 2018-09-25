Российский футбольный комментатор Василий Уткин в эфире «Эха Москвы» назвал «идиотским» решение экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева выступать за сборную Азербайджана.

«Из воспитанников «Зенита», которые не играют в «Зените», можно составить команду, которая этому же «Зениту» дала бы прекрасный бой.

…Вспомните историю этого замечательного парня, азербайджанца по национальности, нападающего, который в итоге принял азербайджанское гражданство, пытался играть в Турции. У меня вылетела из головы его фамилия. Прекрасный центрфорвард, ударный. Правда, его решение играть за Азербайджан и уехать в Турцию тоже было идиотским, но вполне мог остаться в «Зените», если бы хоть какой-то интерес к нему был проявлен. Я думаю, что, в общем, странно это все… Шейдаев! Извините. Рамиль Шейдаев, безусловно. Иногда вылетают фамилии из головы», — сказал он.

Minval.az