В итальянской Флоренции 15 роскошных отелей адаптировались под потребности туристов, исповедующих ислам, и ввели номера для многоженцев.

Номера называются muslim-friendly. Сообщается, что в них в холодильниках отсутствует алкоголь, однако можно найти халяльные продукты. Помимо номеров для мужчин, которые приезжают с большим количеством жен, также можно найти номера с молитвенными коврами и компасом, указывающим направление к Мекке, пишет портал «Италия по-русски».

Изменения связаны с тем, что владельцы отелей пытаются адаптироваться к потребностям клиентов-мусульман и получать с этого больше прибыли. Флоренция является одним из самых популярных направлений у арабских туристов наряду с Римом, Миланом и Венецией.

Minval.az