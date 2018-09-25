Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет планов встретиться с иранским президентом Хасаном Роухани, но допустил такую возможность в будущем. Об этом он написал в твиттере.

Накануне Роухани заявил, что для переговоров с Тегераном Трамп должен вернуться к ядерной сделке, из которой США вышли в мае этого года.

«У меня нет планов встретиться с президентом Хасаном Роухани. Может, как-нибудь в будущем. Я уверен, что он, безусловно, прекрасный человек!» — написал Трамп.

В конце августа американский президент допустил, что действия Вашингтона могут привести к краху иранского правительства.

Minval.az