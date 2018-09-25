Канадские ветеринары с помощью 3D-принтера создали новый титановый череп для таксы, пострадавшей от опухоли мозга.

Как передает Газета.ру со ссылкой на издание Canadian Press, у девятилетней таксы, любимицы американской семьи из Пенсильвании, развилась опухоль мозга, за считанные недели разросшаяся до размера апельсина и поразившая череп. В поисках помощи хозяева собаки вышли на канадских ветеринаров-онкологов из Ветеринарного колледжа Онтарио и Гуэлфского университета, которые согласились прооперировать таксу.

Обычно подобная опухоль удаляется с частью черепа, вместо которой устанавливается титановая сетка. Однако на этот раз врачи пошли дальше — на основе результатов компьютерной томографии головы таксы они с помощью 3D-печати воссоздали ее череп, а затем разработали и напечатали титановую вставку, повторяющую форму той части черепа, которую планировалось удалить.

Во время четырехчасовой операции врачи удалили опухоль и 2/3 черепа собаки и установили титановую вставку. Собака была полностью вылечена от рака — об операции напоминает только шрам на голове и оставшееся изогнутым ухо. Увы, спустя пару недель после операции такса пострадала от нового недуга — из-за смещения позвонков в нижней части спины у нее парализовало задние лапы. Специальную инвалидную коляску для собак она не признает и предпочитает передвигаться ползком на передних лапах.

Minval.az