В Азербайджане произведено новое снайперское оружие «Вашаг», отвечающее всем современным стандартам.

Как сообщает Report, вес снайперского оружия размером 8,6×70 мм составляет 6,5 кг.

Хотя дальность стрельбы и тактический показатель оружия составляют 1200 метров, оно может достигать и 1500 метров. Рассчитанное на одиночные выстрелы оружие обеспечивает высокую точность поражения цели. Так, оно может с точностью поразить 30-сантиметровую цель с расстояния 1500 метров.

Оружие было впервые продемонстрировано на 3-ей Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018.

На выставке впервые была показана и новая снайперская винтовка. Это новый вид оружия весом 11 кг и дальностью стрельбы 1500 метров. Оружие предназначено для спецназовцев. По сравнению с предыдущими аналогами, дуло оружия укорочено, вес уменьшен. Точным огнем возможно сбить цель одним выстрелом. Это оружие пока не имеет названия.

В ближайшее время после тестирования оружие будет включено в вооружение ВС Азербайджана.

Minval.az