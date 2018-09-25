Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами на полуострове есть вероятность дождя. Днем северо-западный ветер усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 759 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана 26 сентября, начиная с северных и западных районов, местами возможны грозы, временами дожди. На отдельных территориях ожидаются ливни, возможен град.

Будет преобладать западный ветер, днем временами с усилением на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 25-29 градуса тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 16-21 градус тепла.

Minval.az