Администрация США по итогам собственного расследования пришла к выводу, что вооруженные силы Мьянмы вели скоординированную кампанию против мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн.

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад Госдепартамента.

«Расследование показало, что недавнее насилие в штате Ракхайн на севере Мьянмы носило чрезвычайный и крупномасштабный характер и, вероятно, было направлено на запугивание населения и вытеснение народности рохинджа, — говорится в тексте 20-страничного документа. Характер и масштабы военных операций показывают, что они были хорошо спланированы и скоординированы».

По данным агентства, итоги расследования могут в дальнейшем быть использованы для того, чтобы оправдать введение санкций или принятие других карательных мер в отношении властей Мьянмы. При этом Reuters отмечает, что в докладе Госдепартамента действия военных не квалифицируются как геноцид или преступления против человечности.

Minval.az