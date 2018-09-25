Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини заявила, что страны Европы, Великобритания, Китай и Россия создадут финансовый механизм для торговли с Ираном. Слова главы европейской дипломатии передает РИА Новости.

«Страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения финансовых транзакций с Ираном», — сказала Могерини по итогам министерской встречи на полях ООН.

Она отметила, что такой шаг позволит европейским компаниям проводить сделки с Ираном в соответствии с европейским законодательством. Также это решение оставит Иран открытым для других участников рынка.

Помимо этого участники встречи решили сохранить существующие каналы для осуществления сделок с Ираном.

Minval.az